Соседка раскрыла подробности спасения сожительницы убитого в Подмосковье бизнесмена

Соседка убитого в Подмосковье бизнесмена поделилась с телеканалом «Звезда» подробностями произошедшего. Елена рассказала, что выстрелов никто из проживающих рядом не слышал.

«Мне показалось, что было два хлопка, но у нас часто салюты бывают, мне показалось, что что-то подобное такое было», - подчеркнула она.

Также женщина заявила, что не видела машины предполагаемых преступников.

«Здесь вообще не было машин, ни людей здесь не было, здесь было пусто абсолютно», - сказала Елена.

По ее словам, все происходящее после убийства бизнесмена выглядело дико.

«Женщина стала кричать, голая появилась. И у Гены (сосед. - Прим. ред.) попросила о помощи. Голая, почему-то со связанными руками. Он (Гена. - Прим. ред.) стал говорить, что у него дети, но потом все равно ее пустил», - рассказала Елена.

Ранее в СК заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным следствия, злоумышленники пробрались в дом с целью разбойного нападения. Сожительнице убитого удалось сбежать и вызвать полицию. На месте преступления был обнаружен арбалет. СМИ сообщили, что жертвой стал так называемый «колбасный король» Вячеслав Маругов.