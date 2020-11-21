Бюджет для «заказчика»: в доме похитителя под Владимиром нашли странный документ

В доме под Владимиром, где похититель удерживал семилетнего мальчика, был найден необычный документ. Корреспондент «Звезды» обнаружил его на кухне, расположенной над подвалом, где держали ребенка.

Документ напоминает обычный список покупок. Однако к каждому из пунктов сразу прописана стоимость и количество. Среди пунктов в списке – рис, курица, бананы, крабовые палочки, колбаса, йогурт и другие продукты.

Возможно, найденная бумага является всего лишь записью бюджета, с помощью которого похититель подсчитывал потраченные на содержание пленника средства. Однако существует вероятность, что в этой истории могло быть еще одно лицо – «заказчик», учитывая то, что информация о похищении распространялась в даркнете. В теории, этот отчет мог предназначаться именно для него.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Школьника, пропавшего полтора месяца назад, 19 ноября обнаружили в частном доме соседней от его родной деревни. Мальчика удерживал психически не здоровый 26-летний мужчина. Корреспондент «Звезды» посетил дом похитителя и пообщался с его соседями.