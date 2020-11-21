«Хочу, чтобы его наказали»: мать пропавшего под Владимиром ребенка о похитителе

Родители семилетнего ребенка, который, по данным следствия, был похищен и в течение полутора месяцев жил в подвале 26-летнего мужчины в соседней деревне в Камешковском районе Владимирской области, рассказали о своем желании наказать подозреваемого.

«Нормальные люди такого не делают», - сказал телеканалу «Звезда» Александр Роговцев, отец мальчика.

Суд на один месяц и 30 дней арестовал мужчину. Родители похищенного ребенка также присутствовали на заседании. При вынесении приговора судья отметил, что подозреваемый имеет высшее образование, официально не трудоустроен, у него третья группа инвалидности.

Ранее соседи молодого человека в интервью «Звезде» назвали его странным. Корреспондент телеканала побывал в доме предполагаемого похитителя и показал на видео подвал, где жил школьник.