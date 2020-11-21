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Подольская рассказала, благодаря чему Агутину удалось победить на USA Songwriting Competition

Анна Назайкина
15:05 21.11.2020
Заслуженного артиста РФ признали лучшим среди 10 финалистов в категории «Мировые исполнители».
Подольская рассказала, благодаря чему Агутину удалось победить на USA Songwriting Competition
© Фото: leonid_agutin, VK

Певица Наталья Подольская в разговоре со «Звездой» заявила, что Заслуженный артист РФ Леонид Агутин стал лучшим в категории «Мировые исполнители» песенного конкурса USA Songwriting Competition благодаря тому, что он постоянно развивается в музыкальном искусстве. Агутин, по словам Подольской, является очень талантливым и креативным человеком.

«Я за Леню очень счастлива. Он помимо того, что очень талантливый, еще и деятельный. Он все время что-то новое придумывает, делает, не стоит на месте, развивается, поэтому вот такие результаты. Очень-очень рада за него. Наверное, для него это очень важно, потому что в Америке живет его дочь, у него там очень много друзей. И вообще, это очень почетно. Приятно это слышать»,- сказала Подольская.

Ранее стало известно, что композиция Агутина Just а Rainy Day, которую он создал вместе с гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино, заняла первое место в одной из категорий международного песенного конкурса USA Songwriting Competition. Агутина признали лучшим среди 10 финалистов в категории «Мировые исполнители».

Just а Rainy Day - композиция из последнего альбома Агутина La Vida Cosmopolita, который представили в пяти номинациях «длинного списка» американской музыкальной премии Grammy.

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