Эксперт оценила законопроект о «вынужденных безработных»

Законопроект о «вынужденных безработных», внесенный в Госдуму на рассмотрение, в случае его принятия станет реальной помощью для малого и среднего бизнеса. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказала эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова.

«Для бизнеса это огромная помощь, но нужен более четкий механизм получения этих средств. На период пандемии это действительная помощь малому и среднему бизнесу, так как они действительно пострадали», - сказала эксперт.

Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о «вынужденных безработных». Предполагается, что такие категории граждан должны получать пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя.

В документе, опубликованном в базе данных парламента, сказано, что в период действия ограничений по коронавирусу многие предприниматели приостановили свою деятельность. Согласно законодательству, не обеспеченные работодателем работой граждане признаются безработными.

В связи с этим народные избранники предлагают ввести понятие «вынужденно безработный». Под ним понимаются граждане, которые не обеспечены работой в соответствии с трудовым договором, так как органы государственной власти приняли акт, временно запрещающий деятельность работодателя.

Согласно проекту закона, «вынужденно безработным» должны выплачиваться из бюджета пособия не менее средней месячной зарплаты такого гражданина и не ниже размера МРОТ. С работодателя в этом случае снимается обязанность выплачивать зарплату, однако он обязан не расторгать по своей инициативе трудовой договор.