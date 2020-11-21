Автоэксперт объяснил важность свободного комплектования аптечек

Каждый водитель вправе самостоятельно определять, какой набор медикаментов, помимо обязательного списка, он должен возить в своей аптечке.

Такого мнения придерживается автоэксперт Петр Баканов. В беседе со «Звездой» он оценил сообщение Минздрава о том, что с первого января 2021 года российские водители не будут обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами.

«Пусть каждый сам решает, что у него должно быть помимо минимального набора. Надо руководствоваться здравым смыслом. Если вы отправляетесь в отдаленный регион, то лучшее вооружиться аптечкой с набором побогаче. В крупном городе не так критично, что вы возите с собой. Проще дождаться врачебной помощи», - считает эксперт.

По его словам, вопрос комплектования автомобильных аптечек поднимался в разные годы. Сначала водители возили с собой целый набор, который включал шприцы, таблетки и пилюли, перевязочный материал и жгуты.

«Но потом было решено, что водитель не квалифицированный медик и ему надо оставить перевязочные средства и другие примитивные вещи. К тому же, в нашем уголовном кодексе есть статьи за неверное оказание медицинской помощи, которая повлекла смерть пострадавшего. Аптечка становилась все меньше, но за рулем могут находиться люди с хроническими заболеваниями, которым недостаточно ограниченного набора», - добавил автоэксперт.

В Минздраве добавили, что аптечки, произведенные и укомплектованные до указанной даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.