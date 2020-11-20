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«Убийца притворился очевидцем»: новые подробности драки из-за маски в Ленобласти

Иван Линдеманн
22:34 20.11.2020
Мужчину, который попросил надеть средство индивидуальной защиты, ударили ножом у автобусной остановки, сразу после этого он попытался дойти до аптеки, но не успел.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Очевидец Биляль Мансур поделился подробностями произошедшего после драки из-за отсутствия защитной маски в Ленинградской области.

«Первое, что я увидел, - это лежащий, так сказать, полутруп. Откачивали его здесь, снимали. Куча людей здесь стояла», - рассказал молодой человек телеканалу «Звезда».

Он подчеркнул, что мужчину ударили ножом у автобусной остановки, сразу после этого он попытался дойти до аптеки, но не успел.

«Присел сначала на ступеньки, потом встал, облокотился на стенку, резко потерял сознание, ударился головой, откинулся и ударился о землю. Скорее всего, от удара он умер»,- подчеркнул Мансур.

Также, по словам молодого человека, один из тех, кто пытался спасти раненого, и был убийцей.

«Кто его откачивал, сам был убийцей. Он притворился очевидцем. Видимо, ударил и сожалел, что так получилось, что умер человек, и хотел его спасти, но было уже поздно», - сказал Мансур.

Инцидент произошел 17 ноября. По данным полиции, в маршрутке один из пассажиров попросил мужчину и женщину надеть защитные маски. В результате возник конфликт, который перерос в драку. Уже на улице потерпевшему было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался. По подозрению в совершении преступления задержаны двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и его знакомая.

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