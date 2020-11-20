«Я каждого предупреждал»: Пашаев о возбуждении дел против трех лжесвидетелей по делу Ефремова

МВД России возбудило уголовные дела против трех лжесвидетелей, которые дали в суде по делу Михаила Ефремова заведомо ложные показания. Адвокат актера Эльман Пашаев во время разговора со «Звездой» заявил, что он не боится проверок.

«Пусть проверяют. Пусть что хотят, то и делают. Я каждого из них (свидетелей. - Прим. ред.) заранее предупреждал лично. И в суде я их предупреждал. Мне абсолютно все равно, пусть проверяют тысячу раз», - заявил Пашаев.

Двое свидетелей по делу Ефремова - Андрей Гаев и Александр Кобец - утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. Они утверждали, что за рулем сидел не артист, а неизвестный им молодой парень, который им угрожал. Третий подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и заявил, что на месте водителя никого не было.

Суд пришел к выводу, что показания троих свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. 8 сентября суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.