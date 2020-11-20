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«Маленько чудноватый»: соседи рассказали о похитившем ребенка под Владимиром мужчине

Иван Линдеманн
17:01 20.11.2020
Вячеслав и Светлана Артемовы подчеркнули, что у похитителя ночами постоянно горел свет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Соседи молодого человека, который, по предварительным данным, в течение полутора месяцев удерживал у себя семилетнего ребенка, рассказали, что он был немного странным.

«Молодой парень, маленько чудноватый, нам показалось. одиночка-парень. Он начал строительство, начал проводить водопровод. А у меня мать живет в соседнем доме. Она стучала к нему, он никогда не открывал дверь», - рассказала телеканалу «Звезда» Светлана Артемова.

Она и ее супруг Вячеслав подчеркнули, что сами участвовали в поисках мальчика, но даже в кошмарном сне не могли представить, что он находится в соседнем доме. Кроме того, семейная пара рассказала о странностях похитителя.

«Лично мы его не знали. Но странность какая: у него все время ночами горел свет, особенно последние два месяца. Он на машине постоянно ездил за стройматериалами. Какой-то дядя к нему на хорошей машине приезжал», - рассказали соседи.

Мальчика, который пропал полтора месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, нашли в четверг, 19 ноября. По подозрению в похищении ребенка был задержан 26-летний житель соседней деревни. Врачи сообщили, что похищенный полностью здоров, а вот у мужчины, который его удерживал, обнаружены психические отклонения.

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