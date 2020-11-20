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Врач-тропиколог предположил, чем была вызвана вспышка неизвестной болезни в Сенегале

Анна Назайкина
15:27 20.11.2020
Более 200 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала.
Врач-тропиколог предположил, чем была вызвана вспышка неизвестной болезни в Сенегале
© Фото: Herbert Berger, imagebroker.com, Globallookpress

Профессор кафедры инфекционных болезней тропической медицины и эпидемиологии РГМУ Александр Бронштейн в разговоре со «Звездой» предположил, что рыбаки в Сенегале могли получить ожоги вследствие контакта с микроводорослями.  

«В тропических морях могут быть микроводоросли, которые не видны человеческому глазу. Они бывают непостоянно, например, прилив какой-то прошел, их пригнало. Если человек в этот момент плавает в воде, то потом у него на теле появляются разные ожоги»,- рассказал Бронштейн.

Однако, по словам тропиколога, симптомы, которые наблюдаются у инфицированных в Сенегале, не совпадают с последствиями от ожогов микроводорослями. У туристов, обращавшихся к Бронштейну с данной проблемой, были лишь красные пятна и зуд, в то время, как сенегальские рыбаки жалуются на кожные высыпания в виде струпьев.

Врач подчеркнул, что ожоги от микроводорослей - это единственная версия, которую он может выдвинуть на данный момент с точки зрения тропической медицины. По словам специалиста, причиной массового заражения рыбаков могло стать что угодно, и это еще предстоит выяснить.

Напомним, ранее стало известно о том, что более 200 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала. Очаг распространения болезни находится недалеко от столицы страны Дакара между портовыми городами Рюфиск и Мбур. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, так как ею заразились только рыбаки, которые выходили на промысел между портовыми городами.

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