На свободе: первые кадры с вызволенным под Владимиром из двухмесячного плена ребенком
По заверениям медиков, похищенный почти два месяца назад ребенок полностью здоров.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Опубликованы видеокадры с освобожденным из почти двухмесячного плена семилетним школьником из Владимирской области. На кадрах он выходит из автомобиля, на котором приехал вместе с отцом. Семья заходит в дом, где, судя по всему, их ждут другие близкие.
Эпопея с поисками ребенка завершилась задержанием его 26-летнего похитителя. Оперативникам помогли коллеги из Интерпола. Благодаря их наводке спецназ нагрянул в один из частных домов соседней деревни.
Сломав металлическую дверь и проникнув внутрь, оперативники задержали похитителя и нашли ребенка, которого сразу передали родителям.
По информации врачей, ребенок полностью здоров, а вот подозреваемый в его похищении имеет психические отклонения. Об этом сообщил местный омбудсмен.