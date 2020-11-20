На свободе: первые кадры с вызволенным под Владимиром из двухмесячного плена ребенком

Опубликованы видеокадры с освобожденным из почти двухмесячного плена семилетним школьником из Владимирской области. На кадрах он выходит из автомобиля, на котором приехал вместе с отцом. Семья заходит в дом, где, судя по всему, их ждут другие близкие.

Эпопея с поисками ребенка завершилась задержанием его 26-летнего похитителя. Оперативникам помогли коллеги из Интерпола. Благодаря их наводке спецназ нагрянул в один из частных домов соседней деревни.

Сломав металлическую дверь и проникнув внутрь, оперативники задержали похитителя и нашли ребенка, которого сразу передали родителям.

По информации врачей, ребенок полностью здоров, а вот подозреваемый в его похищении имеет психические отклонения. Об этом сообщил местный омбудсмен.