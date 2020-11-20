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Автоэксперт оценил предложение штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Анна Назайкина
12:55 20.11.2020
По словам Баканова, нештрафуемый порог позволяет автомобилистам ездить с комфортной скоростью.
Автоэксперт оценил предложение штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Автоэксперт Петр Баканов во время беседы со «Звездой» прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Васильева о введении штрафов для автомобилистов за превышение разрешенной скорости даже на один 1 км/ч.

«Если мы сейчас введем такие штрафы при том состоянии уличной дорожной сети, которое у нас сейчас есть в стране, мы получим шквал жалоб от недовольных автомобилистов по всей стране абсолютно. Учитывая повсеместную установку камер контроля скорости, это просто вызовет дикое недовольство в обществе, потому у нас и так сейчас есть проблема неадекватного ограничения скорости», - заявил Баканов.

По словам автоэксперта, нештрафуемый порог превышения скорости позволяет автомобилистам ездить с нормальной скоростью, которая является комфортной для конкретной дороги. Также Баканов заявил, что для многих улиц существование такого порога - это средство, благодаря которому можно избежать пробок и заторов.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. На данный момент российских автомобилистов штрафуют за превышение скорости на 20 и более км/ч.

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