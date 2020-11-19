Эксперт рассказала, как правильно проветривать помещение при пандемии COVID-19

Проветривание и влажная уборка помещений в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции являются важными профилактическими средствами.

Об этом в разговоре со «Звездой» заявила физиотерапевт Татьяна Пономарева. Со слов эксперта, необходимо чередовать эти два простых средства, чтобы значительно снизить вероятность заражения COVID-19.

«Воздух очень сухой. Когда начинается отопительный сезон наша кожа и волосы испытывают сложности. Если человек еще и болен коронавирусной инфекцией, то я бы чередовала проветривание с увлажнением. Проветривание полезно, так как снижает жизнеспособность вируса на отдельных поверхностях. Если у инфицированного человека есть силы на влажную уборку - можно ее сделать, но с применением антисептических средств», - советует Пономарева.

Накануне в оперативном штабе сообщили о 20 985 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество заболевших составило 1 991 998 человек.

По количеству зараженных лидирует Москва, где за сутки коронавирус обнаружили у 4 174 жителей. Далее следует Санкт-Петербург, где COVID-19 нашли у 2 215 человек. Московская область занимает третье место - там зафиксировали 864 случая заражения коронавирусом за сутки.