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Онколог рассказал о «революционном» средстве против рака

Кирилл Васин
18:15 19.11.2020
По словам специалиста, главная идея предложенного метода - допустить в клетки вектор генного редактирования, чтобы «починить» «поломанный» ген.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pool Frederic Andrieu, Belga News, Globallookpress

В разговоре со «Звездой» заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН, доктор медицинских наук, профессор Константин Титов прокомментировал информацию об открытии израильскими учеными «революционного» средства против рака.

«Во-первых, это экспериментальное исследование. Во-вторых, смысл в том, что рак возникает часто на фоне мутированных генов, работа которых перестраивается, соответственно, клетки приобретают свойство опухоли, начинают делиться, у них появляются собственные сосуды и так далее. За счет этого они растут, метастазируют», - отметил специалист.

По его словам, главная идея предложенного метода - допустить в клетки вектор генного редактирования, чтобы «починить» «поломанный» ген.

«На лабораторных животных это получается, но это, на мой взгляд, далеко от практики. То, что получается на мышах, не всегда воспроизводится на людях», - подчеркнул Титов.

Как отметил специалист, о том, что можно при помощи специальных векторов отредактировать поврежденные гены в опухолевых клетках, говорят давно, но когда технология будет отработана и доступна - неизвестно.

«Проблема - как отличить, где в организме опухолевая клетка, а где нормальная. К сожалению, препарату тяжело отличить. Стопроцентно доставить препарат в опухоль практически невозможно. Все равно повреждаются здоровые клетки, отсюда побочные эффекты», - заключил Титов.

Ранее ученые из Израиля сообщили, что метод, который применяется для редактирования генома, может применяться для эффективного лечения онкологии. Они разработали липидные частицы, которые воздействуют на опухолевые клетки, а также являются носителями молекул РНК, программирующих «молекулярные ножницы».

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