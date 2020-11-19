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Разин заявил, что суд США оштрафует имущество Шатунова на $6 млн за исполнение песен «Ласкового мая»

Иван Линдеманн
17:11 19.11.2020
Продюсер уточнил, что бывший солист группы понесет уголовную ответственность за попытку присвоить чужие права и пользоваться ими безвозмездно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: shatunovyuriy, VK

Бывший солист «Ласкового мая» понесет уголовную ответственность за попытку присвоить чужие права и пользоваться ими безвозмездно. Речь идет об исполнении песен группы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал продюсер коллектива Андрей Разин.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Шатунова о правах на хиты коллектива. Разин заявил, что ни бывший солист, ни другие участники группы без разрешения правообладателя не имеют права петь песни «Ласкового мая». Продюсер подал апелляцию.

«Я сразу говорил, что тот процесс, который судья вынесла в отношении Руслана Филатова - правообладателя - это беспредельное решение. За подобные решения у нескольких судей московских были прекращены полномочия. Судья умышленно предвзято отнеслась к данному делу и проявила личную заинтересованность в этом деле, вынесла противоправное решение», - прокомментировал Разин решение суда, согласно которому Шатунову было разрешено исполнять песни «Ласкового мая».

Позднее, рассказал Разин, девятый апелляционный суд в полном объеме подтвердил правоту продюсера и правообладателя, а также отменил данное решение как незаконное.

«Мало того, Юрий Шатунов заключил договор с невменяемым Кузнецовым. Уголовную ответственность несет Шатунов - он подписывал договор, зная о том, что Кузнецов невменяемый. Есть заключение комиссии, что он (Кузнецов - прим.ред.)  не подлежит суду и наказанию. Так как Шатунов является дееспособным, то он будет нести уголовную ответственность за попытку присвоить чужие права и пользоваться ими безвозмездно», - подчеркнул продюсер.

Также Разин заявил, что вместе с Филатовым еще раз обращался к Шатунову с просьбой заключить соглашение, но тот отказал.

«Мы права передали американцам. Американцы теперь будут судиться с Шатуновым. Уже буквально завтра, в пятницу, будет судебный приказ американского суда об аресте имущества Юрия Шатунова на 6 миллионов долларов - это тот материальный ущерб, который он нанес своими действиями правообладателю Руслану Филатову и мне», - уточнил Разин.

Кроме того, продюсер «Ласкового мая» намерен подать жалобу на судью арбитражного суда города Москвы, которая летом вынесла незаконное решение, нарушающее все нормы материального права.

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