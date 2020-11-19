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Инфекционист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через шерсть животных

Анна Назайкина
15:50 19.11.2020
Эксперт отметил, что подобные случаи инфицирования очень редки.
Инфекционист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через шерсть животных
© Фото: Stefan Riedl, Unsplash.com

Доктор медицинских наук, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев во время беседы со «Звездой» рассказал, существует ли вероятность инфицирования COVID-19 через шерсть животных.

«Безусловно, такое возможно. Чихнул кто-нибудь на шерстку... Но это недолго, несколько часов, но точно вам никто не скажет. Смотря, сколько чихнули, как чихнули, на каком расстоянии», - рассказал Малышев.

Инфекционист объяснил, что случаи заражения через шерсть очень редки. Надо обращать внимание на такую возможность, однако вероятность очень низкая. Обрабатывать животных антисептиками не стоит. По словам специалиста, достаточно лишь правильно ухаживать за питомцами, мыть после прогулок.

В оперштабе сообщили, что в России за сутки выявлено 23 610 новых случаев инфицирования COVID-19. Таким образом, общее число заболевших по стране за время пандемии возросло до 2 015 608.

За минувшие сутки в РФ скончались 463 пациента, у которых была обнаружена новая коронавирусная инфекция, победить болезнь удалось 25 573 людям.

Стоит отметить, что с момента второго резкого подъема заболеваемости, который начался в сентябре, число выздоровевших от COVID-19 за сутки в России впервые превысило количество заболевших.

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