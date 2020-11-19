«Очень большая честь»: ветеран из США поделился эмоциями после вручения медали Ушакова

Ветеран Второй мировой войны, 98-летний американец Тругве Хансен признался, что награждение медалью Ушакова стало большой честью для него. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о вручении награды 17-ти гражданам США, участникам Северных конвоев антигитлеровской коалиции.

В интервью телеканалу «Звезда» Хансен рассказал, что был взволнован решением вручить ему награду.

«Когда я впервые услышал об этом, я был безмолвен и польщен. Эмоции нахлынули. Я бы сказал, что получение такой медали от русских вернуло воспоминания из военных лет и заставило задуматься обо всех людях, которые пожертвовали своей жизнью. И как мне повезло, что меня почтили русские, и что я все еще жив, и в довольно хорошей форме», – отметил он.

Хансен подчеркнул, что польщен наградой и горд бы был поприсутствовать на любом параде или мероприятии.

«Для меня это большая честь, очень большая честь», – сказал ветеран.

Хансен также поделился своими воспоминаниями из тех времен, когда он был в Мурманске.

«Я играл в хоккей. Нам удалось собрать команду с экипажами канадских и норвежских эсминцев. Мы играли на открытом катке со снежными насыпями вокруг, они были около десяти футов высотой. Так или иначе, игра провалилась. Я не буду раскрывать счет. Это был секрет между нашей командой и русскими», – рассказал он.

Хансен добавил, что после игры ее участники устроили застолье, и русские показали союзникам «настоящие медвежьи объятия».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Северные конвои – специальные формирования судов с грузами и кораблями охранения – создавались союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для поставок в советские северные порты вооружения, военной техники, боеприпасов и других необходимых грузов. Обратно союзники вывозили стратегическое сырье и другие материалы.