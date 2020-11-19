Пострадавший от падения плиты на крышу автомобиля житель Владивостока раскрыл секрет своего спасения

Падение огромной бетонной плиты с крыши многоэтажки во Владивостоке на автомобиль стало полной неожиданностью. Своими впечатлениями от произошедшего со «Звездой» поделился чудом выживший владелец по имени Александр.

В этот день мужчина не собирался никуда ехать. Иномарку, которую он купил около двух недель назад, засыпало снегом и Александр просто хотел обмести его.

«Я просто вышел на улицу, чтобы очистить машину, убрать лед, чтобы двери открывались. Стоял и потихоньку чистил машину», - рассказал Александр.

Внезапно его внимание привлек сильный скрежет на крыше. Дальнейшие события уместились в несколько секунд. Мужчина спасся чудом.

«Скрежет был на крыше. Я сначала не сообразил, что там такое, голову поднял, а потом пригляделся и понял, что надо бежать», - вспомнил житель Владивостока.

Пока все друзья и знакомые поздравляют Александра со вторым днем рождения, он думает, как восстанавливать автомобиль. Конечно, иномарку придется сдать в утиль, но вот от планов взыскать деньги с виновных автомобилист отказываться не собирается.

«Управляющая компания своей вины не отрицает. Они говорят, что сами будут подавать в суд на каких-то подрядчиков, которые неправильно закрепили кабели», - добавил он.

К месту происшествия выехали сотрудники полиции, им предстоит осмотреть место ЧП, после чего коммунальщики должны будут убрать тяжелую плиту. Кто и как будет компенсировать крупные убытки везучему автовладельцу - пока не ясно.