Психолог рассказал, как не подорвать здоровье в предновогоднем офисе

Сохранить нормальное эмоциональное состояние в конце года очень сложно, особенно работая в офисе, где до наступления Нового года необходимо успеть справиться с большим объемом накопившихся задач.

Как не впасть в депрессию и не подорвать здоровье в погоне за дедлайном, «Звезде» рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

«Нужно минимизировать количество стрессовых факторов. Выстраивайте свой образ жизни так, чтобы было меньше стрессов. Важные и ответственные задачи перенесите на посленовогоднее время», - советует Жавнеров.

Восстановить эмоциональные силы после тяжелого рабочего дня поможет медитация, считает он. Этот термин гораздо шире, чем просто духовные практики.

«Рекомендуется выполнить эмоциональную разгрузку. Послушайте музыку, пройдитесь пешком, посетите спортивный зал. Чтобы эти нагрузки отвлекали от пагубных мыслей. Это может быть и просмотр фильмов в конце дня», - предположил психолог.

А вот бороться со стрессом путем принятия допинга вредно для здоровья, которое и так испытывает повышенную нагрузку, заявил специалист.

«Я бы рекомендовал сохранить режим питания. Любой алкоголь на следующий день ухудшает самочувствие и усугубляет эмоциональный фон», - сказал эксперт.

Одним из ключевых факторов для выживания в предновогоднем офисе остается правильная организация режима работы и отдыха. Психолог призывает отказаться от дополнительной эмоциональной нагрузки в пользу сна.

«Если человек нормально спит, то это способствует нейтральному эмоциональному состоянию. Ложитесь пораньше - и сможете выполнять возросшую нагрузку, не выкачивая из себя последние ресурсы. Отдыхайте и смотрите в потолок. В этот момент организм восстанавливается», - отмечает Павел Жавнеров.

Не лишним будет признать, что сворачивать горы в конце года очень сложно, добавляет он. Поэтому от многих задач придется отказаться в пользу достижения первостепенных целей.