Ученый объяснил пересыхание крупнейшего крымского водопада Учан-Су

В Крыму пересох знаменитый и самый высокий водопад полуострова Учан-Су. Ранее вода мощными потоками падала со стометровой высоты и разбивалась о камни, привлекая в это место множество туристов и ученых. Сейчас воды нет, но исследователи говорят о том, что ситуация была прогнозируемой.

«Учан-Су регулярно пересыхает, он непостоянный. Вообще почти все водопады в Крыму непостоянные за редким исключением. В основном, они все зависят от наличия осадков. Весной они все текут, особенно после ливней. Крымские водопады очень капризные, так что ничего уникального в этом явлении нет. Иногда они мощные, иногда как ручеек. Лето и осень были сухими, а буквально весной он был полноводным», - сказал в разговоре со «Звездой» доктор географических наук, завотделом океанографии Морского гидрофизического института РАН Владимир Белокопытов.

Вода на полуострове в этом сезоне в большом дефиците. Жители получают ее строго по расписанию. Однако, вскоре проблема водоснабжения Крыма должна быть решена.

Военные строители ударными темпами возводят объекты водоснабжения на полуострове. Уже приступили к возведению комплекса водозабора на реке Бельбек. Одновременно работы ведутся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера.

На берегу реки Бельбек будет создан накопительный бассейн с водозабором. Менее чем за полгода военным строителям предстоит проложить около трех километров водовода, построить насосные станции и очистные сооружения.

Комплекс мероприятий по переброске воды из Кадыковского карьера в реку Черная и далее на городские водозаборные узлы предусматривает строительство водовода протяженностью 10,5 километров.