Концертный директор «Руки вверх!» рассказал о положении артистов в период пандемии

Пандемия поставила артистов в положение постоянной неуверенности в завтрашнем дне, а потому каждому предложению о выступлении на корпоративе в этом году они очень радуются. Об этом «Звезде» рассказал концертный директор группы «Руки вверх!» Роберт Погосян.

«За два-три дня они (предложения – прим.) могут просто появиться. Этим летом… заказчики могли просто позвонить и сказать: послезавтра день рождения, можете выступить? Я думаю, что каждый директор, и каждый артист радовался таким звонкам, потому что многие, понимая ситуацию, что неизвестно, что завтра будет, что послезавтра, заранее не планируют», – отметил он.

По его словам, из-за текущей ситуации невозможно предсказать, как сложится ситуация с новогодними корпортивами в этом году – «многие просто тихо сидят и ждут».

Погосян также рассказал телеканалу, что группа не изменяла цены за выступления на корпоративах.

«Мы всегда ездили по стране и гастролировали именно в рамках тура последние десять лет. Корпоративов у нас было очень мало, в основном, они были в декабре, и мы сильно не ломили цены никогда, у нас были всегда адекватные цены и сейчас я не скажу, что мы сильно опустили гонорар», – пояснил он.

Ранее певец Валерий Меладзе рассказал о бедственном положении артистов из-за пандемии коронавируса и предложил бойкотировать «голубые огоньки», так как новогодние концерты отменили из-за пандемии. Инициативу поддержали многие российские знаменитости. Юмористка Елена Воробей даже предложила выделить артистам льготы на товары первой необходимости.