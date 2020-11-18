«Никто подачек не просит»: Пригожин ответил на заявление Боярского

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре со «Звездой» прокомментировал заявление народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который ранее сказал, что мужчинам-артистам, которые потеряли источник дохода из-за ограничений по коронавирусу, не стоит просить денег у государства. Пригожин утверждает, что никаких «подачек» артисты не требуют, а лишь просят об оказании поддержки в трудный период.

«Михаил Боярский - потрясающий артист. Мы его полюбили как артиста, которым он работает. Артист не профессия, артист - это призвание. Он должен находиться в той отрасли, которая соответствует его призванию, но не ходить на паперти у кого-то просить», - заявил Пригожин.

Кроме того, продюсер обвинил артистов в бездействии перед лицом возникших трудностей.



«Все друг другу звонят, жалуются, ноют, но при этом никто ничего не делает. Конечно же, нам не хватает таких легендарных личностей, как Кобзон, который мог бы всех собрать и что-то решить», - заявил Пригожин.

Также продюсер объяснил, что никто из артистов не стремится к эскалации конфликта. Деятели культуры, пояснил он, лишь хотят, чтобы к их труду относились с уважением и не забывали о его значении.

«И здесь дело не в том, что кому-то хочется шумихи, бойкотов, скандала. Хочется просто какого-то уважения к себе и к отрасли, которая тоже сделала немало на благо страны. Люди, которые принимали в этом участие, они достаточно долго трудились. Можно сказать, что они получали за это деньги, но они оправдывали свое существование в этом деле», - добавил Пригожин.

Ранее певец Валерий Меладзе предложил другим исполнителям не принимать участие в «голубых огоньках». Он подчеркнул, что без отмененных из-за пандемии новогодних шоу не будет ощущения праздника, а если работа артистов ограничена мерами по борьбе с COVID-19 , то и сниматься, по его словам, в разных программах им тоже не стоит.

Вскоре Лев Лещенко посетовал на то, что многие деятели культуры во время пандемии оказались в катастрофическом положении. Он рассказал, что оплачивает работу своего коллектива сам и не знает, надолго ли хватит накопленных им средств. Елена Воробей попросила позаботиться о своих коллегах и предоставить льготу на продукты первой необходимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оказании помощи певцам и актерам в условиях пандемии коронавируса, заявил, что какие-либо меры поддержки эстрадных артистов в Кремле не обсуждаются.