Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Никто подачек не просит»: Пригожин ответил на заявление Боярского

Анна Назайкина
17:39 18.11.2020
Ранее артист призвал своих коллег не просить помощи у государства, а самостоятельно искать способ заработать.
«Никто подачек не просит»: Пригожин ответил на заявление Боярского
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре со «Звездой» прокомментировал заявление народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который ранее сказал, что мужчинам-артистам, которые потеряли источник дохода из-за ограничений по коронавирусу, не стоит просить денег у государства. Пригожин утверждает, что никаких «подачек» артисты не требуют, а лишь просят об оказании поддержки в трудный период.

«Михаил Боярский - потрясающий артист. Мы его полюбили как артиста, которым он работает. Артист не профессия, артист - это призвание. Он должен находиться в той отрасли, которая соответствует его призванию, но не ходить на паперти у кого-то просить», - заявил Пригожин.

Кроме того, продюсер обвинил артистов в бездействии перед лицом возникших трудностей.


«Все друг другу звонят, жалуются, ноют, но при этом никто ничего не делает. Конечно же, нам не хватает таких легендарных личностей, как Кобзон, который мог бы всех собрать и что-то решить», - заявил Пригожин.

Также продюсер объяснил, что никто из артистов не стремится к эскалации конфликта. Деятели культуры, пояснил он, лишь хотят, чтобы к их труду относились с уважением и не забывали о его значении.

«И здесь дело не в том, что кому-то хочется шумихи, бойкотов, скандала. Хочется просто какого-то уважения к себе и к отрасли, которая тоже сделала немало на благо страны. Люди, которые принимали в этом участие, они достаточно долго трудились. Можно сказать, что они получали за это деньги, но они оправдывали свое существование в этом деле», - добавил Пригожин.

Ранее певец Валерий Меладзе предложил другим исполнителям не принимать участие в «голубых огоньках». Он подчеркнул, что без отмененных из-за пандемии новогодних шоу не будет ощущения праздника, а если работа артистов ограничена мерами по борьбе с COVID-19 , то и сниматься, по его словам, в разных программах им тоже не стоит.

Вскоре Лев Лещенко посетовал на то, что многие деятели культуры во время пандемии оказались в катастрофическом положении. Он рассказал, что оплачивает работу своего коллектива сам и не знает, надолго ли хватит накопленных им средств. Елена Воробей попросила позаботиться о своих коллегах и предоставить льготу на продукты первой необходимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оказании помощи певцам и актерам в условиях пандемии коронавируса, заявил, что какие-либо меры поддержки эстрадных артистов в Кремле не обсуждаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.