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Главный кардиолог Минздрава РФ рассказал о влиянии коронавируса на работу мозга

Иван Линдеманн
16:23 18.11.2020
Во время болезни до мозга не доходит кислород. Какие именно могут быть последствия, ученые пока сказать не могут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

При коронавирусе у людей очень часто возникает гипоксия - недостаток кислорода в крови. Следовательно, до мозга кислород также не доходит. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков.

«Мы очень мало знаем о том, что происходит с организмом потом, когда внешне человек выздоравливает от COVID-19. Влияет ли он на функцию мозга? Конечно да. Один из факторов - это гипоксия, недостаток кислорода в крови, значит, недостаток поступления крови к мозгу», - сказал он.

Какие именно могут быть последствия, ученые пока сказать не могут.

«С точки зрения длительного наблюдения у нас опыта большого по СOVID-19 нет. Мы знаем четко, что у пациентов, у которых есть другие заболевания, тяжелые заболевания - сосудистые, легочные, сахарный диабет, избыточная масса тела, - у них риск тяжелого течения больше», - уточнил врач.

При этом Беленков отметил, что в последнее время все чаще от коронавируса стали умирать и молодые.

«Все хронические заболевания - ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония - факторы, которые могут привести к ухудшению ситуации», - еще раз напомнил кардиолог.

Врач рекомендовал при появлении симптомов вируса сразу же обращаться в медучреждение, чтобы избежать негативного сценария болезни.

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