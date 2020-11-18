Кузнецова рассказала, могут ли не пустить ребенка в детский сад без пробы Манту

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в настоящее время продолжают поступать жалобы о том, как детей дошкольного возраста ограничивают в посещении детских садов из-за отсутствия пробы Манту. По словам правозащитника, это является незаконными мерами со стороны лиц, не ознакомленных с законодательством России.

«К нам иногда поступают такие жалобы. Они порой связаны с неинформированностью тех, кто такие решения принимает, или с неверной трактовкой существующей нормативной базы. Не могут ребенка без манту не пустить в детское дошкольное учреждение», - объяснила она в разговоре со «Звездой».

Как отмечает правозащитник, сегодня есть большое количество альтернативных видов туберкулиновой диагностики. Например, Т-СПОТ, анализ крови на туберкулезную инфекцию. По словам Кузнецовой, его результаты будут также считаться действительными, однако необходимо заключение специалиста.

«Поэтому хочется, чтобы скорее все эти перекосы на местах были устранены. Если они до сих пор есть, то нужно еще раз разъяснять, проговаривать эти моменты, чтобы понятное недовольство родителей тем, что не исполняется действующее законодательство, не затягивалось», - заявила Кузнецова.

Для этого, сказала правозащитник, необходимо информировать руководителей дошкольных учреждений, специалистов, которые непосредственно принимают решения, и родителей.