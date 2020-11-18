Добровинский опроверг новости о планах пострадавших по делу Ефремова просить о его помиловании

Новости о возможном освобождении актера Михаила Ефремова из колонии, где он отбывает наказание сроком в 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы, оказались преждевременными.

В разговоре со «Звездой» адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что речь идет об урегулировании финансовых претензий. О помиловании актера родственники погибшего Сергея Захарова просить не намерены.

«Это полная ерунда. Не знаю, откуда это придумано. Если в двух словах, то это ни о чем, потому что 23-го числа у нас суд. Если они заплатят оставшийся материальный ущерб, похороны 111 тысяч, если они все заплатят, то рассмотрения иска не будет. Наверное, мы тогда подпишем в суде некое соглашение о том, что материальных претензий больше нет, вот и все», - заявил Добровинский.

Ранее некоторые СМИ опубликовали новости о договоренностях защиты Ефремова с родственниками погибшего. В частности, об этом заявил адвокат актера Андрей Алешкин. По его словам, стороны процесса рассматривают варианты совместного заявления о помиловании артиста.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Находившийся за рулем курьер Сергей Захаров погиб. Ефремова осудили на восемь лет колонии. Адвокатам актера удалось добиться незначительного смягчения наказания.