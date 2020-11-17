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Ветеринар объяснил возможность избирательных нападений клещей на человека

Роман Захаров
06:47 17.11.2020
Специалист считает, что у клещей нет тяги к нападениям именно на человека.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Marc Pascual, Pixabay

Повышение температуры воздуха делает клещей более агрессивными, в результате чего они начинают чаще кусать своих жертв вне зависимости от того человек это или животное. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ветеринар и журналист Максим Щугорев, комментируя результаты исследования американских ученых, согласно которым дальнейшее потепление климата на Земле может привести к тому, что клещи, поражающие собак, будут атаковать людей в два-три раза чаще, чем их питомцев. 

«Клещи просто при повышении температуры становятся более активные и агрессивные. Им все равно кого есть», - объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что никакой тяги именно к человеку у клещей быть не может.

Специалисты Американского общества тропической медицины и гигиены провели исследование, чтобы выяснить, как влияет температура на поведение клещей. Ученые соорудили две специальные камеры, в одной находился человек, в другой - собака. Отсеки были соединены между собой воздуховодами. Исследователи поднимали и снижали температуру, а также фиксировали поведение клещей. Выяснилось, что при 23 градусах членистоногие поворачивались в сторону собаки, при 37 градусах - в сторону человека. Биологи также заметили, что некоторые подвиды клещей пытались атаковать человека, а некоторые просто теряли интерес к собаке.

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