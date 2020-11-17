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Талызина рассказала о характере и жизненном пути Виктюка

Иван Линдеманн
17:38 17.11.2020
По словам народной артистки РСФСР, для режиссера не существовало ничего, кроме театра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Для Романа Виктюка в жизни не существовало ничего, кроме театра. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

«Он был гений. Он был гений русского сценического искусства, русской психологической школы. Он был гений всего театра. Для него не существовало ничего: ни родственных связей, ни личных связей. Для него было единственное - это театр», - заявила она.

Легендарного театрального режиссера не стало во вторник, 17 ноября. По словам его помощницы, Виктюк был болен.

Он родился во Львове в 1936 году. В 1956 году закончил актерский факультет ГИТИСа. В Москве режиссер начал ставить спектакли с середины 70-х годов. В 1988 году в «Сатириконе» Виктюк поставил свой самый знаменитый спектакль «Служанки», в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открыл Театр Романа Виктюка.

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