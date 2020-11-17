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Эдгард Запашный рассказал о самочувствии брата

Анна Назайкина
13:50 17.11.2020
Артист цирка выписан из Первой Градской больницы.
Эдгард Запашный рассказал о самочувствии брата
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного выписали из Первой Градской больницы, сейчас он находится дома. Жизни народного артиста России ничто не угрожает. Об этом во время беседы со «Звездой» рассказал его брат и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«Он уже дома, угрозы жизни нет. Чувствует он себя лучше, раз его домой отпустили. Сейчас врачи на основе взятых анализов будут делать выводы», - сказал он.

Аскольд Запашный занимает пост художественного руководителя Большого Московского цирка на проспекте Вернадского уже восемь лет. Он является автором сценария и режиссером ряда цирковых шоу. В сентябре артист цирка перенес пятую операцию на позвоночнике.

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