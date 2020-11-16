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В Общественной палате раскрыли детали драки между Яндиевым и Харитоновым

Иван Линдеманн
21:29 16.11.2020
По словам депутата Дмитрия Носова, боец чувствует себя хорошо и сожалеет о произошедшем.
В Общественной палате раскрыли детали драки между Яндиевым и Харитоновым
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Адам Яндиев, который в настоящий момент находится в СИЗО из-за драки, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов.

«Нарушений никаких мы не выявили. Все хорошо. Он, конечно, раскаивается, сожалеет о том, что произошло», - уточнил он.

По словам Носова, Яндиев переживает за здоровье пострадавших. Как рассказал сам боец, он не ожидал, что так получится.

«Сегодня, вот сейчас прямо, выйдет видео, где все Адам рассказывает. Он до последнего людям говорил: «Зачем вы это делаете, извинитесь, извинитесь». Хочу заметить, он, безусловно, виноват, и должен понести ответственность. Он это сам прекрасно понимает», - сказал Носов.

Ранее друг Яндиева назвал слухами все сообщения о том, что боец был с пистолетом и кастетом.

Драка между ветераном ММА Сергеем Харитоновым и бойцом UFC Адамом Яндиевым произошла в воскресенье, 15 ноября, во Дворце спорта «Лужники». В отношении последнего возбуждено два уголовных дела о причинении легкого вреда здоровью.

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