Пострадавший в драке с Харитоновым рассказал, как завязался конфликт

Один из пострадавших во время драки в спортивном комплексе «Лужники» Руслан Абдо рассказал «Звезде» о конфликте с Адамом Яндиевым, против которого впоследствии было возбуждено два уголовных дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По словам Абдо, Яндиев решил расправиться с ним за то, что тот распространял информацию о том, что спортсмен дает деньги в долг.

«Он немножко от меня отстал, буквально на полшага, и нанес мне удар со всего разворота с правой руки. Этот удар я более-менее выдержал. А вот когда бил левой рукой, в которой как раз был какой-то предмет, тогда я в принципе уже помню плохо что-то, потому что тогда удар уже был намного сильнее, и он меня сильно оглушил. Тогда я опустился на пол, где он уже продолжал меня добивать», - вспоминает пострадавший.

Также друг Харитонова рассказал, что напавшего бойца не остановило большое количество людей на турнире.

«Он подошел ко мне и предложил выйти поговорить. А я без всякой мысли иду с ним разговаривать. Я еще смотрю, он что-то из правой руки перекладывает в левую. Когда мы вышли в коридор, он начал наносить удары. Как я понял, это все было постановочно. Когда мы шли, нас уже снимала камера. Там все были его люди, и все было спланировано заранее», - заявил Андо.

По словам пострадавшего, он чувствует себя плохо и собирается лечь в больницу на лечение.

«Я чувствую себя не очень хорошо, постараюсь все-таки лечь полечиться, потому что дома мне очень некомфортно в таком состоянии. У меня сотрясение мозга, вывихнутая челюсть, он мне внутри все поразбивал там, где зубы, зубы передние шатаются»,- рассказал Андо.

Он также добавил, что вместе с другом Сергеем Харитоновым они собираются добиться справедливости всеми возможными путями.

«Безусловно, мы все собираемся добиваться справедливости, но на самом деле это же не совсем нормально, когда человек делает такие вещи, тем более на общественных мероприятиях, при людях, на камеры. Не знаю, на что он надеется, но мы будем идти до конца», - заявил он.

Напомним, что драка между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошла накануне во Дворце спорта «Лужники». Перед этим конфликтом Яндиев напал на другого спортсмена - Руслана Абдо. По словам пострадавших, причиной произошедшего стали выяснения отношений из-за денежного долга.

В правоохранительных органах считают, что нападение на Харитонова и Абдо было совершено из хулиганских побуждений. У Абдо врачи обнаружили перелом носа, ссадину лица, ушибленную рану нижней губы и нижней челюсти.