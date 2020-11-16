Врач объяснила, в каких случаях от переутомления можно впасть в кому

На фоне стресса организм зачастую впадает в иммунную недостаточность. Вполне возможно, что именно из-за этого был госпитализирован телеведущий Дмитрий Хрусталев, считает врач-диетолог Анна Белоусова.

«Может быть такая стрессовая реакция, так называемая «игра сосудов», когда давление то высокое, то низкое. Вроде человек здоров, а у него «игра сосудов». Это может быть на фоне ВСД - вегетососудистой дистонии», - сказала медик телеканалу «Звезда».

Она подчеркнула, что из-за переутомления организм не выдерживает и сдает вплоть до комы. Однако такое состояние может быть связано не только с плотным графиком человека, но и с погодой.

«Смена сезонов должны была пройти, но она еще не прошла. У нас должен был уже лежать снег, а его нет. Соответственно, чувствительные организмы будут реагировать обязательно», - добавила Белоусова.

Врач-диетолог рекомендовала больше отдыхать и высыпаться.

Напомним, что в субботу, 14 ноября, Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу под Санкт-Петербургом с признаками интоксикации. Врачам пришлось ввести артиста в искусственную кому. После выписки он рассказал, что ему поставили предварительный диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».