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Друг Яндиева рассказал, кто должен понести ответственность за драку с Харитоновым

Иван Линдеманн
16:51 16.11.2020
Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов назвал слухами все сообщения о том, что Яндиев был с пистолетом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов считает, что в драке между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым виноваты оба.

«Один распускал свой язык, а другой распустил руки. Я считаю, виноваты оба. Яндиев должен понести наказание в соответствии с законом, потому что есть заявление от бойца ММА. Это первый случай в мире, когда боец ММА, тяжеловес, после драки пишет заявление в полицию», - сказал Носов телеканалу «Звезда».

Спортсмен также назвал слухами все сообщения о том, что Яндиев был с пистолетом.

«Что касается кастетов, саблей, гранатометов и пистолетов - это все плод фантазии определенных людей», - сказал он.

Драка между ветераном ММА Сергеем Харитоновым и бойцом UFC Адамом Яндиевым произошла в воскресенье, 15 ноября, во Дворце спорта «Лужники». В отношении последнего возбуждено два уголовных дела о причинении легкого вреда здоровью.

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