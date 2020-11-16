Друг Яндиева рассказал, кто должен понести ответственность за драку с Харитоновым

Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов считает, что в драке между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым виноваты оба.

«Один распускал свой язык, а другой распустил руки. Я считаю, виноваты оба. Яндиев должен понести наказание в соответствии с законом, потому что есть заявление от бойца ММА. Это первый случай в мире, когда боец ММА, тяжеловес, после драки пишет заявление в полицию», - сказал Носов телеканалу «Звезда».

Спортсмен также назвал слухами все сообщения о том, что Яндиев был с пистолетом.

«Что касается кастетов, саблей, гранатометов и пистолетов - это все плод фантазии определенных людей», - сказал он.

Драка между ветераном ММА Сергеем Харитоновым и бойцом UFC Адамом Яндиевым произошла в воскресенье, 15 ноября, во Дворце спорта «Лужники». В отношении последнего возбуждено два уголовных дела о причинении легкого вреда здоровью.