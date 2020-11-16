Эксперт объяснил, как будет работать система по блокировке спама сотовыми операторами

Операторов связи могут обязать устанавливать специальные системы, которые будут противодействовать телефонному мошенничеству. Данный документ, по информации СМИ, в понедельник, 16 ноября, рассмотрят на совещании межведомственной рабочей группы с участием Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора и Центробанка.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал телеканалу «Звезда», что речь идет пока только о спаме. К борьбе с телефонными мошенниками должны подключаться правоохранительные органы.

«Спам - это несколько другой вариант, когда вас беспокоят, начинают предлагать то, что вам не надо. С подобными звонками предлагается бороться. С точки зрения того, чтобы бороться с людьми, которые «разводят» на деньги, - это несколько другой аспект. Там должны работать правоохранительные органы», - отметил эксперт.

При этом, подчеркнул Кусков, избавиться от спама навсегда не получится. Дело в том, что для блокировки номера от абонентов должны поступить несколько сотен обращений.

«Операторы смогут блокировать такие звонки. Обратная связь от абонентов должна быть не одна. О спаме должны сообщить 100, 200, 1 000 раз, чтобы этот номер закрыли», - сказал он.

Несколько сотовых операторов рассказали «Звезде», что уже установили системы по защите абонентов от мошенников.

«В декабре 2019 года МТС запустила систему по защите абонентов от телефонных мошенников. Антифрод-система защищает абонентов МТС, когда с подставных номеров звонят мошенники якобы от имени банковских сотрудников», - рассказали в пресс-службе компании.

Система в режиме реального времени без участия человека и без анализа содержания переговоров позволяет отслеживать мошеннические звонки клиентам банков и блокировать их. Аналогичная система есть и у «Билайна».