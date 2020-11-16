Лещенко рассказал о безвыходной ситуации в российском шоу-бизнесе

Эстрадные артисты в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции оказались в бедственном положении. Таким мнением со «Звездой» поделился Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко.

«Я из своего кармана плачу ребятам, пока есть такая возможность. Помогают друзья и спонсоры. Мы не получаем ничего. Сейчас мы сделали ряд концертов и очень надеемся на субсидию, а пока все в проектах», - признался Лещенко.

Что касается новогодних телевизионных передач, отказ от участия в которых не исключают некоторые исполнители, Лещенко ответил утвердительно. Однако, он призвал предусмотреть вознаграждение для участников съемок.

«Мы конечно будем сниматься, но телевидению необходимо, наверное, тоже предусмотреть что-то в это сложное время. Они получают деньги за рекламу, может артисты теперь будут ставить свои условия и просить ничтожные пособия или зарплаты. Мы же не в бюджетной сфере находимся», - отметил знаменитый исполнитель.

Со слов Лещенко, многие артисты сейчас вынуждены сидеть без концертов, а их коллективы ищут любую возможность подработать, в том числе и на стройках.

«Кто-то на стройке работает, кто-то разносит что то. Я содержу свой коллектив, пока есть возможность. Может мы протянем до весны. Друзья помогают и у меня у самого есть накопления. Вот этим и живем», - добавил артист.

Любые афишные мероприятия в условиях коронавирусных ограничений обречены на провал, уверен Лев Лещенко. Причина - квоты по заполняемости залов.

«Если ты будешь выступать сейчас, то может придет 25 процентов зала - 200-300 человек. Цены сейчас демпинговые, у людей нет денег. Это не окупается никаким образом ни зарплата, ни аренда зала. Только в минус работаешь», - резюмировал Лев Лещенко.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин еще раз обратил внимание на кризис в индустрии развлечений и призвал власти пересмотреть введенные ограничительные меры, либо начать финансово поддерживать отрасль.