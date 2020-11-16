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Пригожин оценил вероятность бойкотирования артистами съемок в новогодних передачах

Ян Брацкий
11:36 16.11.2020
По мнению музыкального продюсера, от ограничений из-за коронавируса страдают не только артисты, но и десятки представителей смежных специальностей, которые остались без работы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Ладыгин, РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает несправедливыми ограничения, которые власти ввели на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В разговоре со «Звездой» он раскритиковал нормы по частичной заполняемости концертных и театральных залов. Ранее на эту тему высказался певец Валерий Меладзе.

«Мне кажется, Валерий Меладзе своим заявлением сумел привлечь внимание общественности к той проблеме, в которой мы оказались. Речь идет не обо мне с Валерией, не о Филиппе Киркорове или Шнурове, у которого огромные гонорары», - заявил Пригожин.

По его мнению, облагать целую индустрию многомесячными ограничениями несправедливо, тогда как миллионы людей продолжают тесно контактировать друг с другом в метро.

«Клубы работали, кальянные работали, дискотеки работали. Для молодежи все было разрешено, а артистов большого калибра ограничили процентовкой. Это театры и концертные залы. Мы все равно звенья одной цепи. Не важно, эстрада, цирк, театр», - добавил продюсер.

О необходимости подержать отрасль в период пандемии Иосиф Пригожин говорит не в первый раз. Еще весной он выступил с инициативой о создании профсоюза артистов, многие из которых в отсутствии концертов оказались на грани разорения.

«У нас нет профсоюза, культуры взаимоотношений, нет лидера, который выступал бы с инициативами. Артист выступает как предприятие, вокруг него огромное количество людей, сотрудников. Закрыли концертный зал - и огромное количество людей без работы», - подытожил он.

Коллеги Пригожина и Меладзе по цеху по-разному отреагировали на его призыв. Большинство поддержали артиста, который, впрочем, уже заявил, что его слова расценили неправильно. По мнению Меладзе, он не призывал к бойкоту, а просто рассуждал о возможных последствиях постоянных ограничений в сфере шоу-бизнеса.

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