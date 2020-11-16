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Российский ученый опроверг доводы немецких вирусологов об эффективности сока рябины против COVID-19

Ян Брацкий
10:01 16.11.2020
Несмотря на природную пользу, сок черноплодной рябины не может оказывать терапевтического воздействия на организм инфицированных.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Сергей Шабанов, Pixabay

Российский ученый, профессор и доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил выводы немецких ученых, которые нашли универсальное средство от коронавирусной инфекции.

Речь идет о соке черноплодной рябины, который, согласно доводам сотрудников Медицинского центра Университета Ульма, на 97% эффективен против COVID-19. В разговоре со «Звездой» ученый заверил, что подобные «народные» средства не имеют ничего общего с эффективной медициной.

«Эти средства, что называется, в пользу бедных. Ничто не действует против вируса в организме, нет таких средств. Всякие простые лекарства только внушают ложные надежды. Конечно, натуральный продукт повышает иммунитет, несет в себе витамины, всякие полезные растительные вещества, но это не имеет прямого отношения к вирусу. Никакой сок не способен убивать вирус», - заявил Аграновский.

Немецкие ученые настаивают на своей правоте и ссылаются на результаты экспериментов, которые опубликованы в журнале bioRxiv. Наряду с соком черноплодной рябины эксперты называют эффективным средством от коронавируса сок граната и зеленый чай.

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