Россиянам рассказали, как разумно тратить средства на новогодних праздниках

Финансовый консультант Роман Бобров в разговоре со «Звездой» рассказал, как организовать свои траты на новогодних праздниках так, чтобы они не создали «дыру» в семейном бюджете.

Как отметил Бобров, он всегда рекомендует иметь так называемый «резервный фонд», но для новогодних трат он не подойдет, так как предназначен для экстраординарных событий, таких как потеря работы, проблемы со здоровьем, помощь родственникам.

«Но такой же фонд, запас на месяц, можно использовать. Нужно создать резерв, с пониманием того, когда будет следующая зарплата, и рассчитать так, чтобы этих средств хватило», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что самым универсальным и действенным решением будет контроль своих трат и понимание: сколько и на что уходит денег.

«По-хорошему, лучше все равно контролировать свои расходы. Понимать, сколько вы тратите, на что, и сколько вы можете потратить на ту или иную статью расходов. Лучше заранее запланировать, сколько вы можете потратить, и стараться не тратить больше этой суммы», - заключил Бобров.

Ранее в Совфеде оценили предложение продлить новогодние праздники. Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что данная инициатива крайне негативно отразится на экономике страны.