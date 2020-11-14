Эксклюзив «Врачи пытались спасти»: друг Джигарханяна рассказал о последних днях жизни актера Кирилл Васин По словам Согомоняна, смерть Джигарханяна не связана с коронавирусом. Точную причину покажет вскрытие. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал «Звезде» о последних днях жизни актера. «Сегодня в шесть утра скончался он. В больнице врачи пытались его спасти, но, к сожалению, состояние здоровья такое. Болел достаточно серьезно», - отметил Согомонян. По его словам, смерть Джигарханяна не связана с коронавирусом. Точную причину покажет вскрытие. Здоровье народного артиста СССР резко ухудшилось в октябре 2017 года, когда Джигарханян попал в больницу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика