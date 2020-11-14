Пригожин оценил идею Меладзе о бойкотировании новогодних программ

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал призыв Валерия Меладзе к артистам не участвовать в съемках новогодних программ.

«От части он прав, потому что заболеть можно везде, в том числе, и на съемках. Посмотрите, восемь миллионов человек в метро ходит, но нельзя же артистов делать крайними. Такое ощущение, что во всем виноваты артисты», - сказал он в комментарии «Звезде».

Пригожин акцентировал, что звезды шоу-бизнеса являются представителями частного сектора и «несут на себе бремя». На одного артиста работают сотни человек - свет, звук, оборудование - и перед каждым

человек несет ответственность.

«Конечно, рост идет. Но, вы понимаете, ночные клубы работают, а концертные залы через одного, давайте тогда и клубы закроем. Алогизм во всем. Полумеры - что-то мы разрешаем, что-то нет. Посмотрите на ситуацию в Великобритании - локдаун, взяли и закрыли всех на равных правах. Тут же нет одинаковых», - подытожил Пригожин.

Подобной точки зрения придерживается и народный артист Владимир Винокур, подчеркнув, что новые ограничения в отношении артистов имеют серьезные противоречия.

Ранее Меладзе на своей странице в Instagram призвал коллег по сцене отказаться от съемок в новогодних программах из-за введенных в Москве новых ограничений.