Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы

Светлана Головина
15:11 14.11.2020
По словам артиста, новые ограничения в отношении артистов имеют серьезные противоречия на фоне общей ситуации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Народный артист Владимир Винокур отреагировал на предложение Валерия Меладзе к своим коллегам по сцене не участвовать в съемках новогодних программ, отметив, что зрители в происходящем из-за пандемии не виноваты.

«К этой идее отношусь скептически. Зрители тут ни при чем. Телевидение - это одно, а результат телевидения – это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать», - сказал артист «Звезде».

В то же время, Винокур выразил солидарность с певцом, возмущенным отменой концертов в Москве.

«Беда огромная и необъяснимая, потому что по несколько миллионов людей за день идут в метро, полные троллейбусы, автобусы, и самолеты летят на отдых, а нам не разрешают работать», - пояснил артист.

Винокур добавил, что на данный момент его артисты сидят без работы девятый месяц и ему приходиться самостоятельно выплачивать коллективу – 30 человек – зарплату.

«Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь. Как можно взять и забыть, что есть огромная армия артистов, танцоров, певцов, которые работают на эстраде? Надо об этом вспомнить!», - подытожил он.

Незадолго до этого продюсер Иосиф Пригожин заявил, что из-за пандемии «весь мир трещит по швам», и данная проблема касается не только российского шоу-бизнеса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:57 Армия
Видео
Командующий российскими миротворцами рассказал о выполнении соглашения по прекращению огня в Карабахе
14:51 В стране и мире
Видео
Путин заявил о возросших рисках после выхода США из ДРСМД
12:33 Армия
Видео
Минобороны опубликовало карту обстановки в Нагорном Карабахе
11:46 В стране и мире
Видео
Основатель «Кинотавра» Рудинштейн сообщил, где могут пройти похороны Джигарханяна
13:41 В стране и мире
Видео
Гендиректор авиакомпании оценил действия экипажа при аварийной посадке Ан-124 в Новосибирске
Популярное
Популярное
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.