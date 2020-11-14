Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы

Народный артист Владимир Винокур отреагировал на предложение Валерия Меладзе к своим коллегам по сцене не участвовать в съемках новогодних программ, отметив, что зрители в происходящем из-за пандемии не виноваты.

«К этой идее отношусь скептически. Зрители тут ни при чем. Телевидение - это одно, а результат телевидения – это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать», - сказал артист «Звезде».

В то же время, Винокур выразил солидарность с певцом, возмущенным отменой концертов в Москве.

«Беда огромная и необъяснимая, потому что по несколько миллионов людей за день идут в метро, полные троллейбусы, автобусы, и самолеты летят на отдых, а нам не разрешают работать», - пояснил артист.

Винокур добавил, что на данный момент его артисты сидят без работы девятый месяц и ему приходиться самостоятельно выплачивать коллективу – 30 человек – зарплату.

«Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь. Как можно взять и забыть, что есть огромная армия артистов, танцоров, певцов, которые работают на эстраде? Надо об этом вспомнить!», - подытожил он.

Незадолго до этого продюсер Иосиф Пригожин заявил, что из-за пандемии «весь мир трещит по швам», и данная проблема касается не только российского шоу-бизнеса.