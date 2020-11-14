Харатьян признался, что Джигарханян «был ему как отец»

Актер Дмитрий Харатьян отреагировал на смерть Армена Джигарханяна. По его словам, смерть артиста - это печальная дата, как для родных и близких, так и для российского искусства.

«Это большая трагедия для всех нас. Армен Борисович был настоящим достоянием нашей культуры, нашего искусства. Великий мастер, выдающийся актер и режиссер. Потрясающий человек. Его образы, воплощенные на сцене и экране, навсегда останутся в нашей памяти. Сегодня действительно печальная дата в этом и без того страшном году. Он для меня был как отец – мы всегда относились друг к другу очень по-родственному» - рассказал «Звезде» Харатьян.

По словам актера, Джигарханян всегда отличался обаянием – как в жизни, так и на сцене. Он всегда «излучал добрую энергию» и умел располагать к себе людей. Также Харатьян отметил философский склад ума артиста – он обладал умением быть понятным и приятным каждому человеку.