Пульмонолог рассказал об опасности коронавируса для страдающих астмой

Заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре со «Звездой» рассказал, что у страдающих астмой людей коронавирус проходит в более тяжелой форме.

«Астматики входят в категорию лиц с ослабленными иммунными защитными свойствами организма. Есть опасность заболеть коронавирусом в более тяжелой форме», - отметил специалист.

По его словам, чтобы обезопасить себя, необходимо вакцинироваться не только против коронавируса, но и против гриппа и пневмонии. Карабиненко подчеркнул, что при коронавирусе, как и при других вирусных заболеваниях, чаще страдает бронхиальная система.

«Более тяжелые дыхательные расстройства наблюдаются у этих больных», - отметил пульмонолог.

Карабиненко также рассказал о самых опасных распространителях COVID-19. По его словам, самым опасным переносчиком являются переболевшие люди, которые отказываются носить медицинские маски в общественных местах.