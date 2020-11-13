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Пульмонолог рассказал об опасности коронавируса для страдающих астмой

Кирилл Васин
09:14 13.11.2020
По словам специалиста, чтобы обезопасить себя, необходимо вакцинироваться не только против коронавируса, но и против гриппа и пневмонии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stewart Goldstein, Medicimage LTD, Globallookpress

Заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре со «Звездой» рассказал, что у страдающих астмой людей коронавирус проходит в более тяжелой форме.

«Астматики входят в категорию лиц с ослабленными иммунными защитными свойствами организма. Есть опасность заболеть коронавирусом в более тяжелой форме», - отметил специалист.

По его словам, чтобы обезопасить себя, необходимо вакцинироваться не только против коронавируса, но и против гриппа и пневмонии. Карабиненко подчеркнул, что при коронавирусе, как и при других вирусных заболеваниях, чаще страдает бронхиальная система.

«Более тяжелые дыхательные расстройства наблюдаются у этих больных», - отметил пульмонолог.

Карабиненко также рассказал о самых опасных распространителях COVID-19. По его словам, самым опасным переносчиком являются переболевшие люди, которые отказываются носить медицинские маски в общественных местах.

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