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В России вырастут цены на жизненно важные препараты

Ирина Киселенко
21:06 13.11.2020
На эту крайнюю меру пойдёт Минздрав чтобы справиться с дефицитом лекарств.
В России вырастут цены на жизненно важные препараты
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

Последнее время в стране стал наблюдаться дефицит жизненно важных и необходимых лекарств. По мнению экспертов, производить самы популярные в народе лекарства - просто невывгодно. Их себистоимость выше, чем цены в аптеках. В результате поставщики один за другим прекратили поставки препаратов, которые так необходимы в пандемию. Для устранения дефицита Росздравнадзор и ФАС России начали применять положение нового постановления правительства по пересмотру цен на лекарственные препараты. Почему образовалась нехватка и в чем суть нового постановления «Звезде» прокомментировала исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина.

«У нас регистрируются цены производителем на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты. Производитель не может отпускать эти препараты выше той цены, которую зарегистрировали ему в ФАСе» - рассказала Неволина.

По словам эксперта, поскольку в большинстве препаратов присутствует импортные составляющие, а последнее время рубль резко упал по отношению к основным иностранным валютам, изготовитель не может дальше производить лекарства, так как «себестоимость у него уже выше, нежели та цена, которую зарегистрировал ФАС».

«У Минпромторга есть список производителей, которые их производили. Они запрашивают производителей почему прекратили производить этот препарат? А производители говорят: не укладываемся мы в цену. И Минздрав оставляет теперь за собой право пересматривать эту цену», - заключила эксперт.

Росздравнадзором подготовлено заключение о дефиците и рисках возникновения дефицита на ряд препаратов. Минздрав совместно с прозводителями оценили документ и передали в Федеральную антимонопольную службу для проведения экономического анализа. При одобрении ФАС России, после проведения экономического анализа документы будут переданы обратно в Минздрав для регистрации новой цены.

Новая зарегистрированная цена позволит производителям вернуться на рынок, дефицит лекарств будет ликвидирован.

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