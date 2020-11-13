Эксклюзив Киновед оценил шансы фильма «Дорогие товарищи!» на получение «Оскара» Ирина Киселенко В основе сюжета картины лежит история о засекреченном во времена СССР расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» может претендовать на премию «Оскар». Такое мнение в комментарии «Звезде» озвучил российский киновед Кирилл Разлогов. «Во-первых, Андрей - личность достаточно известная, картина его эстетически достаточно выдержана и тематически она будет понятной», - отметил эксперт. По мнению Разлогова, новая картина Кончаловского «созвучна американской аудитории, бунтующей против всего на свете». «Я думаю, что в девятку первого отбора она может попасть, потому что там по голосованию есть еще специалисты, которые предлагают свои фильмы. И вот из этих фильмов она вполне может там очутиться», - предположил Разлогов. В то же время киновед уточнил, что точно предугадать номинацию и попадание в пятерку - это «полная лотерея». «Там 90 с лишним картин претендуют, а "Оскар" - один. Но я думаю, что это был правильный выбор. Достаточно очевидный», - заключил российский киновед. Ранее фильм Кончаловского был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика