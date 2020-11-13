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Киновед оценил шансы фильма «Дорогие товарищи!» на получение «Оскара»

Ирина Киселенко
17:05 13.11.2020
В основе сюжета картины лежит история о засекреченном во времена СССР расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.
Киновед оценил шансы фильма «Дорогие товарищи!» на получение «Оскара»
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» может претендовать на премию «Оскар». Такое мнение в комментарии «Звезде» озвучил российский киновед Кирилл Разлогов.

«Во-первых, Андрей - личность достаточно известная, картина его эстетически достаточно выдержана и тематически она будет понятной», - отметил эксперт.

По мнению Разлогова, новая картина Кончаловского «созвучна американской аудитории, бунтующей против всего на свете».

«Я думаю, что в девятку первого отбора она может попасть, потому что там по голосованию есть еще специалисты, которые предлагают свои фильмы. И вот из этих фильмов она вполне может там очутиться», - предположил Разлогов.

В то же время киновед уточнил, что точно предугадать номинацию и попадание в пятерку - это «полная лотерея».

«Там 90 с лишним картин претендуют, а "Оскар" - один. Но я думаю, что это был правильный выбор. Достаточно очевидный», - заключил российский киновед.

Ранее фильм Кончаловского был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

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