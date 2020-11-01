«Мощный взрыв, пыль поднялась»: очевидец рассказал о произошедшем в Мытищах

Очевидец Фирдавс Хакиров в разговоре со «Звездой» рассказал о взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах.

По словам очевидца, взрыв произошел, когда он проезжал мимо гаража. Хакиров остановился и поспешил на помощь.

«Я просто проехал мимо, не доехал до этого гаража. Был взрыв. Я затормозил. Мощный взрыв. Пыль поднялась. Минуты две прошло, пыль улеглась, и там кричит человек. Я подошел помочь. Вытащили его. Нормально себя чувствовал. Второго сотрудники МЧС приехали, вытащили. Третий остался под завалами. Неизвестно, живой или нет», - отметил очевидец.

Как сообщил источник «Звезды», в результате взрыва погиб один человек, еще один пострадал. Также взрывной волной отбросило проходившего мимо пешехода, он ранений не получил.

По информации следователей, в гараже произошел хлопок газо-воздушной смеси. При этом возгорания не последовало. Оказалось повреждено пять гаражей: три сооружения обрушились, у двух частично повреждены стены.