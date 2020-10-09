«Он не выходит на связь»: представитель Агутина о реакции артиста на номинацию на Grammy

Леонид Агутин, номинированный на премию Grammy за новый альбом La Vida Cosmopolita, не выходит на связь со вчерашнего дня. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.

«Как он узнал об этой новости, остается для всех тайной, потому что он не выходит на связь со вчерашнего вечера. Я прошу его поделиться этим в Instagram-ролике, надеюсь, что он это сделает», - подчеркнула она.

Известно, что альбом российского певца представили в пяти номинациях «длинного списка» американской музыкальной премии Grammy. Шорт-лист будет объявлен 7 декабря.

Лев Лещенко ранее заявил, что считает альбом La Vida Cosmopolita достойным международной сцены.