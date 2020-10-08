«Нарезка» генома любых существ: ученый объяснил важность открытия «генетических ножниц»

Открытие «генетических ножниц», за которое в 2020 году вручили Нобелевскую премию по химии, помогает создавать и испытывать практически любые лекарства, в том числе и от COVID-19. Об этом «Звезде» рассказал директор Института функциональной геномики МГУ Петр Сергиев.

Он объяснил, что ученые смогли приспособить систему CRISPR-Cas9, которую бактерии используют как систему иммунитета, для редактирования генома практически любых существ. Бактерии запоминают ДНК вирусов, которые на них нападают, и когда вновь сталкиваются с патогенами – разрезают ее.

«Заслуга нобелевских лауреатов сегодняшних в том, что они придумали, как эту систему бактериальную использовать для редактирования геномов практически любых существ. Они научились направлять эту систему таким образом, чтобы она разрезала тот ген, который мы хотим изменить в геноме человека или мыши, или практически любого организма», - пояснил ученый.

По словам Сергиева, это большой шаг вперед в различных видах исследований. Так, наработка позволяет выяснять точное назначение генов в организме путем их инактивации у лабораторных животных. Открытие также имеет и прикладное значение.

«Появилась надежда на то, что можно будет корректировать мутации, вызывающие наследственные заболевания. А также, конечно, это открытие имеет биотехнологическое значение, потому что позволяет более простым способом получать, например, животных с измененным геномом, чтобы улучшить какие-то их признаки», - отметил собеседник.

Он добавил, что эта работа помогает создавать и испытывать практически любые лекарства.

«Можно создать модель фактически любого заболевания, особенно, конечно, имеющего генетическую природу, на лабораторных мышах, и на таких мышах испытывать возможные лекарства», - сказал Сергиев.

Он уточнил, что для испытания лекарств от коронавируса такая мышь уже создана в России в Институте биологии гена РАН.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по химии в 2020 год присудили француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженифер Дудна. Они совместно разработали метод редактирования генома, получивший неофициальное название «генетические ножницы».