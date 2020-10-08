«Под благородным соусом»: политик рассказал об истинных источниках финансирования протестов в Белоруссии

Финансирование, которого бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее команда пытается добиться от стран ЕС и Запада, будет направлено вовсе не на помощь пострадавшим во время беспорядков в республике. Об этом в студии программы «Между тем» заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

«Я допускаю, что какая то часть пострадала во время подавления беспорядков, но безусловно это не половина населения. Я думаю, что любая политическая деятельность, которая себя сейчас считает причастной, и даже призванной Тихановской, требует финансовых затрат. Это необходимо не только для того, чтобы содержать аппарат, структуру, партию, общественную организацию, но и для того, чтобы финансировать стачечные комитеты, чтобы поддерживать тех рабочих, которые отказываются от работы, которых увольняют, которые вступают в независимые профсоюзы, вместо государственных и так далее. То есть по большому счету, это деньги необходимые для сопротивления. Но поскольку подавать это нужно под более благородным соусом, то подается это как помощь именно пострадавшим от подавления», - рассказал политик.

Между тем, Запад продолжает усиливать давление на Белоруссию, в Европейском Союзе начали реализовывать пакет санкционных мер в отношении ряда белорусских должностных лиц. Под ограничения попали около 40 человек, при этом действующий лидер страны, президент Александр Лукашенко, под действие санкций ЕС не попадает.