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Военный эксперт объяснил, за счет чего ракета «Циркон» абсолютно неуязвима для ПРО и ПВО

Владимир Расходчиков
23:05 08.10.2020
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» в программе «Открытый эфир» рассказал, в чем уникальность первого запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» и объяснил, за счет чего она неуязвима для ПВО и ПРО потенциального противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Первое испытание гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», пуск которой был осуществлен с новейшего фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», стало большим событием для российского ОПК. В чем знаменательность данного пуска в студии ток-шоу «Открытый эфир» рассказал военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Чем знаменательно вот это событие (пуск ракеты «Циркон» - прим. ред.)? Ну во-первых, сразу хочется сказать - это не мультфильм, предупредим наших западных партнеров, это реальная съемка. Второе, на что обращают внимание - это гиперзвук. Это не что-то уникальное, это давно известное достижение. У нас танковые снаряды летают на гиперзвуке, у нас ракета Королева Р-7 еще в 50-е годы летала на гиперзвуке», - заявил эксперт.

Также, журналист объяснил, что во время испытания ракеты было применено впервые и что позволит «Циркону» с легкостью преодолевать системы ПРО потенциального противника.

«Речь идет об управляемости, уникальность в том, что впервые реализован маневр гиперзвукового изделия на траектории. Это позволяет прорывать любые системы противоракетной обороны, поскольку сейчас они все строятся на интерполяции баллистической траектории и пуска антиракеты в вычисленную определенную точку. Если изделие совершает маневр на траектории, ракета не способна с такими перегрузками совершать маневры, поэтому осуществляется прорыв. На такой гиперзвуковой скорости впервые осуществлено управление и точное наведение на цель, вот как на примере «Циркона», - рассказал Виктор Мураховский.

Военный эксперт также подчеркнул, что хоть ракеты «Циркон» и «Авангард» обе являются гиперзвуковым оружием, в них присутствуют существенные различия.

«Третье достижение - это первый в мире гиперзвуковой летательный маневрирующий аппарат с двигателем. «Авангард» - гиперзвуковой блок для нашей стратегической системы это планирующий боевой блок, у него двигателя нет, ему придают энергию кинетическую, он, соответственно ее реализует, осуществляя маневр. Здесь же, на очень коротком разгонном участке, достигается уже гиперзвуковая скорость. И она поддерживается двигателем на траектории полета. Это позволяет, например, осуществлять прорыв ПВО не только отдельного корабля, но и корабельного соединения. В том числе, самых мощнейших флотов мира, против «Циркона» они абсолютно бесполезны!», - заключил журналист.

Между тем, президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил главу Министерства обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова за успешное проведение испытаний гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Глава государства также отметил, что успешная работа над ракетой и ее пуск являются большим событием для России. 

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