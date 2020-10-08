Стали известны подробности состояния здоровья погибшего в бассейне актера Кафиятуллина

Погибший в бассейне актер театра Ринат Кафиятуллин имел слабое здоровье и до этого часто терял сознание. Об этом «Звезде» сообщил заведующий литературной частью театра Спесивцева, в котором одно время служил Кафиятуллин, Павел Великанов.

С его слов, 26-летний юноша уже давно не был занят в постановках театра именно по причине слабого здоровья.

«Ринат действительно был нашим актером, и с прошлого года он у нас не работает. Удивительно, что смерть настигла Рината в бассейне, у него было слабое здоровье, и раньше он неоднократно терял сознание на работе. Поэтому и ушел из театра. Я не врач, не могу давать свои заключения. Очень молодой парень, но со слабым здоровьем. Как он мог заниматься в бассейне без присмотра соответствующих людей и тренеров? Актер был хороший и был занят во многих спектаклях, но здоровье у него было слабым», - отметил Великанов.

Трагедия произошла в одном из столичных спортивных центров. Сотрудники бассейна заметили, что одному из посетителей стало плохо, и вызвали врачей. Прибывшая бригада медиков не смогла реанимировать актера и констатировала его смерть.

В 2015 году Ринат Кафиятуллин окончил актерский факультет Института современного искусства. Он выступал в Молодежном театре Вячеслава Спесивцева, играя ведущие роли в спектаклях, поставленных по произведениям русской классики: Порфирий Петрович («Преступление и наказание»), Аркадий Кирсанов («Отцы и дети»), Добчинский («Ревизор»).